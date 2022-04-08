Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika
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Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

08.04.2022 12:05
Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, "2022 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik çevrimiçi bilgi yarışması düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "2022 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinlikleri çerçevesinde ortaokul öğrencilerine yönelik çevrimiçi bilgi yarışması düzenledi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğlencilerle bir araya geldi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etmek amacıyla Kilis valiliğinde "Ödül Takdim Töreni" düzenlendi.

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin ve İl Müftü Yardımcısı Cengiz Çolak'ın da katıldığı ödül töreninde konuşan Vali Recep Soytürk, "Kainata örnek olan sevgili Peygamberimizin hayatını okuyup yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Peygamberimizin güzel ahlakını ömürleri boyunca kendilerine örnek alıp hayatlarına aksettirmelerini temenni ediyorum" dedi.

İl Müftümüz Abdurrahman Şahin konuşmasında şunları kaydetti, "Böyle ulvi bir konuda yarışmaya katılmak, dereceye girmek gurur vesilesi. Emek harcayarak bunun sonucunda bir netice elde etmenizden dolayı sizleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışmada Selam İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rame Feyzo İl genelinde birinci, Türkiye geneli ikinci olurken, 8 bin TL ödülü almaya hak kazandı.

TOKİ ortaokulu öğrencisi Rana Ergün İl genelinde ikinci, Vali Güner Özmen Ortaokulu Öğrencisi Asiye Tekyıldırım il genelinde üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - KİLİS

Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi
Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Abdurrahman Şahin, gençlik, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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