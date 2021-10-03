Gençlik spordan velilere jest - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan öğrenci yurtlarını kazanan öğrenciler yurtlara yerleşmeye başlarken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tüm yurtların bahçesinde kurduğu karşılama ekipleri ile velilere jest yapıyor.

Düzce Üniversitesi Pazartesi günü itibari ile yüz yüze eğitime başlayacak. Eğitim öncesinde şehre gelen binlerce öğrenci Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarına yerleşmeye başladı. Özellikle aileleri ile birlikte yurtlara gelen öğrencilerin kayıtları memuriyet tarafından yapılırken, Düzce gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de yurt girişlerinde karşılama alanları oluşturdu. Alanlarda gençlerin ailelerine çay, kek ve bisküvi ikramları yapılırken, aileler karşılamadan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. - DÜZCE