Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri'de - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri\'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Bakan Bak'a çeşitli protokol ve kamu temsilcileri eşlik etti.

18.09.2024 14:56  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Valilik binasına gelişi sırasında Bakan Aşkın Bak'ı Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik önünde yapılan karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Aşkın Bak, makamda Vali Çiçek ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a valilik ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Aşkın Bak, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Yerel Yönetim, Gökmen Çiçek, Politika, kayseri, Yerel, Spor, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail tek kurşun atmadan Lübnan’ı kan gölüne çevirdi İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor İsrail tek kurşun atmadan Lübnan'ı kan gölüne çevirdi! İkinci siber saldırıda bilanço ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:52:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement