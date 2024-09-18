Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Kayseri\'de

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Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Valilik binasına gelişi sırasında Bakan Aşkın Bak'ı Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik önünde yapılan karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Aşkın Bak, makamda Vali Çiçek ile görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a valilik ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Milletvekilleri Murat Cahit Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.

Ziyaretin ardından Bakan Aşkın Bak, diğer programlarına katılmak üzere valilikten ayrıldı. - KAYSERİ