Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seyahatseverlere müjde vermek istediğini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Seyahatsver projesi 5 gün daha uzatıldı - Son Dakika

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