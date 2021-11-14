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Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi - Son Dakika

Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi

14.11.2021 13:08
Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi

Büro Memur-Sen 7'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Büro Memur-Sen 7'nci Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına Yusuf Yazgan güven tazeleyerek yeniden seçildi. Yazgan "Önce ahlak ve maneviyat diyerek zirveden yeni zirvelere koşacağız. Üye sayımızı önümüzdeki yıl 100 binin üzerine taşıyacağız. Tüm teşkilatımızla bir ve beraber olarak, omuz omuza çalışarak, kamu görevlilerimizin haklarını en iyi konuma getirmek için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Büro Memur-Sen'in 7'nci Olağan Genel Kurulu demokrasi şöleni havası içinde Ankara'da yapıldı. İki liste ile gidilen seçimde protokol konuşmalarının ardından oy kullanma işlemi yapıldı. Olağan Genel Kurul sonucunda Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına yeniden Yusuf Yazgan seçildi.

"Daha çok çalışacağız"

Genel kurulun ardından teşekkür konuşması yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Büro Memur-Sen'i daha ileri noktalara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Genel Başkan Yusuf Yazgan, "Genel yetkili sendikamız Büro Memur-Sen'i birlik ve beraberlik içerisinde daha ileriye taşıyacağız. Önce ahlak ve maneviyat diyerek zirveden yeni zirvelere koşacağız. Üye sayımızı önümüzdeki yıl 100 binin üzerine taşıyacağız. Tüm teşkilatımızla bir ve beraber olarak, omuz omuza çalışarak, kamu görevlilerimizin haklarını en iyi konuma getirmek için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm dava neferleri için, vefamızın gereği için, sendikal alanda daha çok çalışacağız, sendikamızı zirveden yeni zirvelere, kazanımlardan yeni kazanımlara taşıyacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizlerden desteğini esirgemeyen tüm Büro Memur-Sen delegasyonuna teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni hedefleri birlikte gerçekleştireceğiz"

Yeni hayalleri, yeni projeleri, yeni hedefleri olduğunu vurgulayan Genel Başkan Yazgan, "Büro Memur-Sen yönetimi olarak, yeni hedefler ortaya koyuyoruz. Şube başkanlarımızın tek sorumluluğu sendikacılık olacak. Bunun için profesyonel sendika şube başkanlarımızın sayısını artıracağız. Şubelerimizi, mülkü sendikamıza ait hizmet ofislerine kavuşturacağız. Şubelerimizin, hizmet aracı sorunu çözülecek, şubelerimize yeni hizmet araçları kazandıracağız. 85 bin olan üye sayımızı, 100 binlere, 150 binlere, 200 binlere çıkararak konfederasyonumuzun en güçlü üç sendikasından biri olacağız. Dinlenme, eğitim, kültür, seyahat odaklı sosyal tesisleşmeye gideceğiz. Genel merkez ve şubelerimiz arasında mobil bilgi ağı kurarak dijital E-Büro uygulamasına geçeceğiz. AR-GE birimini, Büro Sosyal Araştırmalar Merkezi'ne dönüştüreceğiz. Araştırma, geliştirme ve raporlamaları profesyonel bir anlayış ve ekiple gerçekleştireceğiz. Kadın, engelli ve gençlik komisyonlarını çok daha aktif hale getirerek, bu komisyonların sorunlarına özel önem vereceğiz, bu konuda ilgili bakanlıklarla ortak projeler yürüteceğiz. Özellikle İslam ve Türk dünyası başta olmak üzere uluslararası sendikal bir ağ oluşturacağız. Şubelerimizle online toplantıların sayısını arttıracağız. Sendikamızda yeni kurullar ve komisyonlar oluşturacağız. Büyükşehirlerde kreşler açacağız" diye konuştu.

"Büro Memur-Sen benim ailem"

Büro Memur-Sen'i her zaman gurur ve onur duyduğu ailesi olarak gördüğünün altını çizen Yusuf Yazgan, "Bu güzel aile ile kuruluşundan bu yana beraberiz, birlikteyiz. Tasada, sevinçte, meydanlarda, kazanımlarda hep birlikte olduk. Demokrasi şölenlerimiz genel kurullarımızda birlikte olduk. Sizlerle her zeminde ve her zaman birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktur. Allah'a hamdolsun, sendikal yolculuğumuza Büro Memur-Sen'le başladık, sendikamızın kuruluşuna şahitlik ettik, yükseliş döneminin altına imza attık. Hep sendikamızın yanında olduk. Bu can bu bedende oldukça da olmaya devam edeceğiz. Biz eşimize de, işimize de ilk günkü sadakatle bağlıyız. Bizim sadakatimiz, menfaatimiz bitene kadar değil, nefesimiz yetene kadardır" şeklinde konuştu.

Büro Memur-Sen Genel Merkez Yönetimi şu isimlerden oluştu:

"Genel Başkan: Yusuf Yazgan, Genel Başkan Vekili: Ahmet Kızıl, Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): Fatih Acar, Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): Hüseyin Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): Abdullah Koyuncu, Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme): Halil Küçükdevlet, Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): Mustafa Kahraman." - ANKARA

Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi
Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi
Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi
Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi

Yusuf Yazgan, Memur Sen, Ankara, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Genel Başkan Yusuf Yazgan güven tazeledi - Son Dakika


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