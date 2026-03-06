Gerda Lerner'in 'Ataerkinin Yaratılışı' Yeniden Yayınlandı - Son Dakika
Gerda Lerner'in 'Ataerkinin Yaratılışı' Yeniden Yayınlandı

06.03.2026 17:07
Feminist tarih yazımında önemli bir eser olan kitap, Oya Gürbahçe çevirisiyle yayımlandı.

Feminist tarih yazımının önemli metinlerinden biri kabul edilen Gerda Lerner'in "Ataerkinin Yaratılışı" adlı kitabı, Oya Gürbahçe çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yeniden okurla buluştu.

Feminist tarih yazımının öncü isimlerinden Gerda Lerner'in "Ataerkinin Yaratılışı" adlı eseri, Oya Gürbahçe çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. "Kadın" dizisi kapsamında yayımlanan kitap, 5 Mart itibarıyla raflarda yerini aldı.

Amerikan Tarih Derneği'nin 1986 Joan Kelly Ödülü'ne layık görülen çalışma, erkek egemenliğinin "doğal" ya da biyolojik bir olgu olmadığını, tarihsel süreç içinde inşa edilmiş bir toplumsal sistem olduğunu savunuyor. Lerner, ataerkinin kökenlerini MÖ 2. binyılda antik Yakındoğu toplumlarına kadar götürerek, bu yapının tarihsel gelişimini tarih, arkeoloji, edebiyat ve sanat gibi farklı alanlardan kanıtlarla inceliyor.

Kitap, kadınların toplumun oluşumundaki merkezi rollerine rağmen tarihsel anlatıların dışında bırakılmaları arasındaki çelişkiye odaklanıyor. Lerner bu bağlamda, kadınların tarihsel süreçten neden dışlandığı ve kendi ikincil konumlarının farkına varmalarının neden binlerce yıl geciktiği gibi sorulara yanıt arıyor.

Çalışmada ayrıca Batı uygarlığındaki toplumsal cinsiyet metaforlarının kökenleri de ele alınıyor. Lerner, antik yakın Doğu'daki ilk uygarlıklara uzanarak bu fikirlerin, sembollerin ve metaforların nasıl ortaya çıktığını ve Batı toplumlarında ataerkil cinsiyet ilişkileri temelinde nasıl kurumsallaştığını inceliyor. "Ataerkinin Yaratılışı", feminist teori ve kadın tarihi alanında önemli bir referans metin olarak kabul ediliyor.

Kaynak: ANKA

