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Gerger'deki doğal nergis tarlasına ziyaretçi akını

Ziyaretçi akınına uğrayan Gerger'deki yabani nergislerin koruma altına alınması talebi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki vatandaşlar, 20 dönümlük alanda oluşan doğal nergis çiçeği tarlasının hem koruma altına alınmasını hem de doğal SİT alanı olarak tescillenmesini talep ediyor.

Adıyaman'ın Gerger ilçesi Üçkaya Köyü kırsalında yetişen ve ilgi odağı olan doğal nergisler, her yıl yerli turistlerin akınına uğruyor. Nergislerin eşsiz güzelliği ve kokusu, her yıl sadece 2 ay boyunca ortaya çıkan doğa harikaları arasında öne çıkıyor. Bu kısa dönemde, sarı ve beyaz renkleriyle coşan nergis tarlaları, çevredeki şehirlerden ve bölgedeki farklı illerden gelen doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor.

Doğa tutkunları, nergis bahçelerinde adeta bir kartpostallık manzarayla karşılaşmanın keyfini sürerken, bu özel dönemi ölümsüzleştirmek adına bolca fotoğraf çekiyor ve bazıları da hatıra olarak nergis topluyor.

Nergislerin koruma altına alınması talebi

Bölge halkı ise nergislerin doğal yaşam alanlarının ve güzelliklerinin korunması adına bazı önlemler alınmasını istiyor. Doğa harikasını tehdit eden olumsuzluklara karşı yöre halkı, 20 dönümlük alanda yetişen doğal nergis çiçeği tarlasının doğal sit alanı olarak tescillenmesini talep ediyor. Bu tescil, nergislerin özel bir koruma altına alınmasını sağlayarak, bölgenin doğal zenginliklerini gelecek nesillere aktarmanın yanı sıra, çevre dostu turizmi teşvik etmeyi amaçlıyor.