Geri Dönüşüm Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü tır devrildi. Bir kişinin yaralandığı olayda çevreye dağılan tonlarca geri dönüşüm malzemesi ise saatler süren müdahale sonrası toplanabildi.

Kaza, Bolvadin ilçesi Ceylan Ağa mevkisin de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.E., yönetimindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü 41 YY 005 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan tonlarca geri dönüşüm malzemesi ise çevreye dağıldı. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada çevreye dağılan malzemeler vinç yardımıyla yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası toplanabildi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.