Başkan Zencirci'den örnek uygulama - Son Dakika
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Başkan Zencirci'den örnek uygulama

Başkan Zencirci\'den örnek uygulama
17.06.2026 18:19  Güncelleme: 18:21
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşlarla etkileşimi artırmak ve hizmetleri hızlandırmak için her Çarşamba mesaisine Ortaklar Mahallesi’ndeki ek hizmet binasında başlıyor. Başkan, randevusuz ve şeffaf bir şekilde vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek hızlı çözüm üretiyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaş belediye etkileşimini arttırmak, erişilebilirlik ve hizmetlerin hızlı bir şekilde yürümesini kolaylaştırmak amacıyla her hafta Çarşamba günü mesaisine Ortaklar Mahallesi'nde bulunan belediye ek hizmet binasında başlıyor.

Başkan Zencirci, Çarşamba günleri makamını Ortaklar'a taşıyarak vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını yerinde dinliyor. Uygulama kapsamında belediye birimleriyle koordineli şekilde çalışmalar yürütülürken, bölgedeki hizmetlerin daha etkin ve hızlı şekilde takip edilmesi hedefleniyor.

Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde Ortaklar ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar, taleplerini doğrudan Başkan Zencirci'ye iletme imkanı buluyor. Başkan Zencirci uygulama hakkında şunları kaydetti. "Her hafta Çarşamba günleri mesaimize Ortaklar ek hizmet binamızda başlıyor, vatandaşlarımızla burada buluşuyoruz. Her türlü görüş, öneri ve taleplerini randevusuz, açık erişim, şeffaf yönetim ilkesiyle dinliyor, gerekli iş ve işlemlerin yapılması için hızlı çözüm üretiyoruz. Vatandaş odaklı hizmet ilkemizle çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Zencirci'den örnek uygulama - Son Dakika

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