Germencik Belediye Başkanı İtfaiye Haftasında İtfaiyecileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Germencik Belediye Başkanı İtfaiye Haftasında İtfaiyecileri Ziyaret Etti

Germencik Belediye Başkanı İtfaiye Haftasında İtfaiyecileri Ziyaret Etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İtfaiye Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, itfaiyecilerin fedakarlığını vurguladı ve onların önemine dikkat çekti.

01.10.2024 09:29  Güncelleme: 09:30
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, İtfaiye Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

İtfaiye Haftası dolayısıyla ilçedeki itfaiye çalışanlarıyla bir araya gelen Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, itfaiyecilerin canlarını hiçe sayarak toplumun güvenliğini sağlamak için gösterdikleri fedakarlığın altını çizdi. Zencirci, itfaiyecilerin önemli bir kamu hizmeti sunduklarına ve her an insanların hayatlarını kurtarmak için hazır bulunduklarına vurgu yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliği çalışanlarıyla sohbet eden Zencirci itfaiye teşkilatının yalnızca yangınla değil, doğal afetler ve acil durumlarla da mücadele eden birimlerin başında geldiğini ifade ederek, "Canlarını hiçe sayarak fedakarca vazifelerini yerine getiren tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftasını kutluyor, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Ziyaret sonunda ateş savaşçılarının her an hizmet vermeye hazır olduğunu ve halkın güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Zencirci, itfaiye personeli ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı İtfaiye Haftasında İtfaiyecileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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