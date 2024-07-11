Germencik Belediye Başkanı Linda Bebeğe Yardım Çağrısına Destek - Son Dakika
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Yerel

Germencik Belediye Başkanı Linda Bebeğe Yardım Çağrısına Destek

Germencik Belediye Başkanı Linda Bebeğe Yardım Çağrısına Destek

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin SMA hastası Linda bebeğe yaptığı yardım çağrısına Germencik çarşı esnafından destek geldi. Esnaflar tarafından toplanan 11 bin 500 TL, Linda'nın hesabına yatırıldı.

11.07.2024 22:08  Güncelleme: 22:16
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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'nin geçtiğimiz günlerde ağırladığı ve destek çağrısında bulunduğu SMA hastası Linda bebeğe hayırseverlerden cevap gelmeye devam ediyor.

SMA hastası Linda bebek için Başkan Zencirci tarafından yapılan yardım çağrısına bir destek de Germencik çarşı esnafından geldi. SMA TİP2 hastası 2 yaşındaki Linda Pekşen için aralarında para toplayan bir grup hayırsever esnaf 11 bin 500 TL tutarındaki parayı Linda'nın Valilik Onaylı IBAN hesabına yatırarak dekontunu Başkan Zencirci'ye teslim etti. Germencikli esnaflardan Deniz Özcan, Onur Çakar ve Metin Sasarlı'nın öncülüğünde esnafların topladığı bağışın dekontunu teslim alan Başkan Zencirci yardımda bulunan tüm esnaflara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

SMA TIP2 hastalığıyla mücadele eden Linda bebek için yardımların sürdüğünü ifade eden Başkan Zencirci esnaflara teşekkür etti. Zencirci, "Çarşı esnaflarımızdan Deniz Özcan, Onur Çakar ve Metin Sasarlı öncülüğünde SMA hastası Linda bebek için toplanan bağış sebebiyle kendilerine ve bağışta bulunan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Hayırseverlerin bu duyarlılığı sayesinde kısa sürede gerekli para toplanarak küçük yavrumuzun ihtiyacı olan ilacın temin edileceği inancındayım. Her şey Linda için" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Burak Zencirci, Germencik, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik Belediye Başkanı Linda Bebeğe Yardım Çağrısına Destek - Son Dakika

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