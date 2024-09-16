Germencik Belediye Başkanı Zencirci\'den Çerçioğlu\'na Nezaket Ziyareti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Germencik ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Germencik Belediyesi'nin ortaklığında yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilecek projeler değerlendirildi. Başkan Çerçioğlu, " Güzel Aydın'ımızın tüm ilçelerinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kentimizi ortak akıl ile daha modern hale getirmeye, vatandaşlarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Zencirci'ye nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN