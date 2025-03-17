Germencik Belediye Başkanı Zencirci, Ramazan İftarında Ortaklar Mahallesi\'nde

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam ediyor. Başkan Zencirci, Ortaklar Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah Selçuk'un daveti üzerine iftar sofrasına konuk oldu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci iftar yemeğine davetli diğer Ortaklarlı misafirler ile sohbet etti. İftar daveti için ev sahibine teşekkür eden Başkan Zencirci, "Ramazan ayı, paylaşmanın ve kaynaşmanın en güzel zamanlarından biri. Bugün Ortaklar Mahallemizden Abdullah Selçuk beyfendinin daveti üzerine iftar sofrasına konuk olduk. Kendisinin ve kıymetli ailesinin gösterdiği yüksek misafirperverlik ve sıcak karşılama için teşekkürlerimi sunuyor, hanelerine hayır ve bereket diliyorum. Ortaklarlı hemşerilerimizle aynı sofrayı paylaşmak bizler için her zaman büyük bir mutluluk" dedi. - AYDIN