Germencik Belediye Başkanı Zencirci, Yangın Mağduru Ali Koral\'ı Ziyaret Etti

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, geçtiğimiz gün evi yanan Ali Koral'ı ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Mesudiye Mahallesi'nde Ali Koral'a ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, evi yanan aileyi ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Başkan Zencirci, bir can kaybının yaşanmamasının en büyü teselli olduğunu ifade ederek "Evinde yangın meydana gelen Mesudiye Mahallesi sakinlerinden Ali Koral'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz oldu. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimi bildiriyorum" dedi. - AYDIN