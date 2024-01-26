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Germencik Belediyesi Çocukları Müzikli Tiyatro Oyunuyla Buluşturuyor - Son Dakika
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Germencik Belediyesi Çocukları Müzikli Tiyatro Oyunuyla Buluşturuyor

Germencik Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocukları 'Şirinler' adlı müzikli tiyatro oyunu ile buluşturuyor. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, çocukların keyifli vakit geçirebilmesi ve sosyalleşmesi için kültürel aktivitelerin sayısını artıracaklarını belirtti.

Germencik Belediyesi Çocukları Müzikli Tiyatro Oyunuyla Buluşturuyor
26.01.2024 - 20:10,  Güncelleme: 20:13
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Germencik Belediyesi yarıyıl tatili dolayısıyla çocukları "Şirinler" adlı müzikli tiyatro oyunu ile buluşturuyor. Yoğun ilgi gören etkinliğe katılan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirebilmesi hem de sosyalleşmesi adına kültürel aktivitelerin sayısını artıracağız" dedi.

Germencik Belediyesi, 7'den 70'e tüm Germenciklileri kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle Germencik Belediyesi de çocuklara yönelik karne hediyesi olarak tiyatro gösterisi düzenledi. Germencik Belediyesi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda iki seansta sahnelenen "Şirinler" adlı müzikli tiyatro oyunu çocuklardan yoğun ilgi gördü. Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar, bir saat süren oyunda bazı sahnelerde oyunculara eşlik etti, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

"KÜLTÜREL AKTİVİTELERİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Tiyatro etkinliğine katılarak çocuklarla buluşan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Eğitim öğretim dönemimin ilk yarısını tamamlayan ilkokul öğrencilerimiz için karne hediyesi mahiyetinde tiyatro gösterimize büyük ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Germencik Belediyesi olarak bu gibi kültürel etkinlikleri sıklıkla yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın hem keyifli vakit geçirebilmesi hem de sosyalleşmesi adına kültürel aktivitelerin sayısını artıracağız. Başlayacak olan eğitim öğretim döneminin ikinci yarısında tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize kolaylıklar dilerim" dedi.

Etkinliklere katılan aileler de hazırlanan tiyatro etkinliği için Başkan Öndeş'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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