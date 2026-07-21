Hibe araç Germencik Belediyesi\'nin hizmetine girdi

Germencik Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği'nden hibe desteğiyle temin edilen yeni aracı hizmet filosuna dahil etti. Belediye Başkanı Burak Zencirci, yeni aracın ilçe halkına sunulacak hizmetlerde kullanılacağını belirtti.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, Türkiye Belediyeler Birliği ile yürütülen temaslar sonucunda hibe desteğiyle temin edilen aracın belediyeye ulaştığını açıkladı. Yeni aracın belediyenin hizmet kapasitesini artıracağını ifade eden Zencirci, araç filosunu tasarruf anlayışı ve sürdürülen girişimlerle güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Hibe desteği dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer ile birlik üyelerine teşekkür eden Zencirci, yeni aracın ilçe genelinde yürütülen belediye hizmetlerinde kullanılacağını kaydetti. Belediye hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Zencirci, yeni aracın Germencik'e hayırlı olmasını temenni etti. - AYDIN