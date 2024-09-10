Germencik Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Karpuz Dağıttı

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Germencik Belediyesi, ilçe halkına yönelik gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye Meclis Üyesi Özgür Tetik tarafından bağışlanan 2 kamyon karpuz, belediye ekipleri tarafından tarladan toplanarak vatandaşlara dağıtıldı.

Germencik Belediyesi üreticiye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürürken, Çukurova'dan sonra en büyük karpuz bölgesi olan Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşların ağzı tatlandı. Belediye Meclis Üyesi Özgür Tetik'in hibe ettiği karpuz tarlasındaki yaklaşık 2 kamyon karpuzu toplayan Germencik Belediyesi, karpuzları toplayarak öncelikli olarak ihtiyaç sahipleri olmak üzere ilçe genelinde dağıttı.

Karpuzları alan vatandaşlar, belediyeye ve meclis üyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Germencik Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Belediye meclis üyemiz Özgür Tetik, kendi yetiştirdiği karpuzları vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere belediyemize hibe etti. Bizlere de vatandaşlarımıza ikram etmek düştü. Afiyet olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN