Germencik Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Karpuz Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Germencik Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Karpuz Dağıttı

Germencik Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Karpuz Dağıttı

Germencik Belediyesi, ilçe halkına yönelik gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye Meclis Üyesi Özgür Tetik tarafından bağışlanan 2 kamyon karpuz, belediye ekipleri tarafından tarladan toplanarak vatandaşlara dağıtıldı.

10.09.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediyesi, ilçe halkına yönelik gerçekleştirdiği sosyal destek çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye Meclis Üyesi Özgür Tetik tarafından bağışlanan 2 kamyon karpuz, belediye ekipleri tarafından tarladan toplanarak vatandaşlara dağıtıldı.

Germencik Belediyesi üreticiye ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini sürdürürken, Çukurova'dan sonra en büyük karpuz bölgesi olan Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşların ağzı tatlandı. Belediye Meclis Üyesi Özgür Tetik'in hibe ettiği karpuz tarlasındaki yaklaşık 2 kamyon karpuzu toplayan Germencik Belediyesi, karpuzları toplayarak öncelikli olarak ihtiyaç sahipleri olmak üzere ilçe genelinde dağıttı.

Karpuzları alan vatandaşlar, belediyeye ve meclis üyesine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Germencik Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Belediye meclis üyemiz Özgür Tetik, kendi yetiştirdiği karpuzları vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere belediyemize hibe etti. Bizlere de vatandaşlarımıza ikram etmek düştü. Afiyet olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Germencik, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Karpuz Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:48 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi Narin’in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar
14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:48 Otomobil devinden önemli karar İlk kez fabrika kapatacak Otomobil devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Germencik Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Karpuz Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement