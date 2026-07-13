Başkan Zencirci, Mursallı\'daki çalışmaları yerinde inceledi

Germencik Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Burak Zencirci, Mursallı Mahallesi'nde sürdürülen parke taşı döşeme çalışmaları ile yenilenecek Şahin Tepesi'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Onur Kocabaş ve teknik ekiple birlikte Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mursallı Mahallesi Şenel Sokak'ta yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Zencirci, sokakları çevre dostu parke taşlarıyla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti. İncelemeler kapsamında Mursallı Mahallesi'ndeki Şahin Tepesi de ziyaret edildi. Bölgede gerçekleştirilecek yenileme çalışmalarını teknik ekiple değerlendiren Başkan Zencirci, vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği, güvenli ve kullanışlı sosyal yaşam alanları oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Germencik Belediyesi'nin mahallelerde altyapı, üstyapı ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımlarını sürdüreceğini vurgulayan Başkan Zencirci, ilçenin her noktasında vatandaşların yaşam konforunu artıracak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydetti. - AYDIN