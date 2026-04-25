Germencik Belediyesi\'nden personele iş güvenliği eğitimi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

25.04.2026 09:27  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Germencik Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimde, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. Belediyenin iş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimde, çalışma alanlarında alınması gereken önlemler, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Personelin günlük çalışma hayatında karşılaşabileceği risklere karşı daha hazırlıklı olması hedeflendi.

Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, belediyemiz personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanımız tarafından verilen eğitimde; çalışma alanlarında alınması gereken önlemler, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Personelimizin sağlığı ve güvenliği için eğitim çalışmalarımızı belirli periyotlarda vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2026 09:29:29. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.