Germencik Belediyesi\'nden personele iş güvenliği eğitimi

Germencik Belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimde, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde belediye personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Germencik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitim programında, çalışanların iş güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. Belediyenin iş güvenliği uzmanı tarafından verilen eğitimde, çalışma alanlarında alınması gereken önlemler, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Personelin günlük çalışma hayatında karşılaşabileceği risklere karşı daha hazırlıklı olması hedeflendi.

Germencik Belediyesi'nden yapılan açıklamada "İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığı artırmak amacıyla, belediyemiz personeline yönelik eğitim programı gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanımız tarafından verilen eğitimde; çalışma alanlarında alınması gereken önlemler, iş kazalarının önlenmesi, acil durumlarda yapılması gerekenler ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Personelimizin sağlığı ve güvenliği için eğitim çalışmalarımızı belirli periyotlarda vermeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN