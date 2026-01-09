Germencik Belediyesi sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Germencik Belediyesi sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor

Germencik Belediyesi sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor
09.01.2026 12:45  Güncelleme: 12:46
Germencik Belediyesi, 2026 yılından itibaren 35 sokak hayvanını steril ve güvenli şekilde kısırlaştırarak hayvan refahını artırmayı hedefliyor. Başkan Zencirci, sokak hayvanlarının kent yaşamının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Germencik Belediyesi, 2026 yılının başından bu yana yürüttüğü kısırlaştırma çalışmaları kapsamında 21 köpek ve 14 kedi olmak üzere toplam 35 sokak hayvanını steril ve güvenli ortamda kısırlaştırarak kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi ve hayvan refahını artırmayı hedefliyor.

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve kontrol altında bir yaşam sürmesi amacıyla yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarına 2026 yılında da aralıksız devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin tam teçhizatlı veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma operasyonlarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek 2026 yılının başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 21 köpek ve 14 kedi olmak üzere toplam 35 sokak hayvanının steril ve güvenli ortamda veteriner hekim tarafından kısırlaştırıldığını belirtti.

Yapılan uygulamaların hem sokak hayvanlarının sağlığını korumayı hem de kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi hedeflediğini ifade eden Zencirci, sokak hayvanlarının kent yaşamının bir parçası olduğunu dile getirdi. Germencik Belediyesi'nin can dostlara yönelik hizmetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Zencirci, patili dostların kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, hayvan refahına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Germencik Belediyesi sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
