Germencik Belediyesi sokak hayvanları için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor

Germencik Belediyesi, 2026 yılının başından bu yana yürüttüğü kısırlaştırma çalışmaları kapsamında 21 köpek ve 14 kedi olmak üzere toplam 35 sokak hayvanını steril ve güvenli ortamda kısırlaştırarak kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi ve hayvan refahını artırmayı hedefliyor.

Germencik Belediyesi sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve kontrol altında bir yaşam sürmesi amacıyla yürüttüğü kısırlaştırma çalışmalarına 2026 yılında da aralıksız devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, belediyenin tam teçhizatlı veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma operasyonlarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek 2026 yılının başından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında 21 köpek ve 14 kedi olmak üzere toplam 35 sokak hayvanının steril ve güvenli ortamda veteriner hekim tarafından kısırlaştırıldığını belirtti.

Yapılan uygulamaların hem sokak hayvanlarının sağlığını korumayı hem de kontrolsüz üremenin önüne geçmeyi hedeflediğini ifade eden Zencirci, sokak hayvanlarının kent yaşamının bir parçası olduğunu dile getirdi. Germencik Belediyesi'nin can dostlara yönelik hizmetlerini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Zencirci, patili dostların kendilerine emanet olduğunu vurgulayarak, hayvan refahına yönelik çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN