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Germencik Belediyesi ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Arasında İş Makinesi Kursu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Germencik Belediyesi ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Arasında İş Makinesi Kursu Protokolü İmzalandı

Germencik Belediyesi, iş arayan kadın ve erkeklere yönelik iş makinesi operatörlük kursları düzenlemek için Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu ile protokol imzaladı. Kurslarda silindir, beko loder, mobil vinç, dozer, greyder, elektrikli transpalet, ekskavatör operatörlüğü öğretilecek. Başvurular 2 Ocak 2024 - 1 Nisan 2024 tarihleri arasında Germencik Belediyesi'nde kabul edilecektir.

Germencik Belediyesi ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Arasında İş Makinesi Kursu Protokolü İmzalandı
27.12.2023 - 14:04,
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Germencik Belediyesi ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu arasında iş arayan kadın ve erkeklere yönelik iş makinesi operatörlük kurslarının düzenlenmesi için protokol imzalandı. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İlçemizde istihdamı arttırmak ve işsizliğe yönelik çözümler üretmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçedeki istihdamı artırmak amacıyla, Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Kurucusu Okan Sezgin ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde ilçede ikamet eden vatandaşlara iş makineleri kursu verilecek. 19-35 yaş arasındaki kadın ve erkek katılımcılara özel uygulanacak yüzde 50 indirimle gerçekleşecek kurslarda; silindir, beko loder, mobil vinç, dozer, greyder, elektrikli transpalet, ekskavatör operatörlüğü öğretilecek. Germencik Belediyesi ve Belgesem işbirliği ile düzenlenecek iş makinesi operatörlük kurslarına katılmak isteyen erkek ve kadın vatandaşlar 2 Ocak 2024 tarihi it

ibari ile 1 Nisan 2024 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Başvurular Germencik Belediyesi'nde kabul edilecek.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İlçemizde istihdamı arttırmak ve işsizliğe yönelik çözümler üretmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çerçevede ilçemizde ikamet eden 19-35 yaş arası kadın ve erkek vatandaşlarımızın katılım sağlayabileceği iş makinesi kursu için Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Kurucusu Sn. Okan Sezgin ile protokol imzaladık. Protokol çerçevesinde kadınlara belediyemiz tarafından karşılanmak üzere ücretsiz, erkeklere ise yüzde 50 indirim sağlanacak olan kurslara katılmak isteyen vatandaşlarımız 1 Ocak tarihi itibari ile Belediyemize başvurabileceklerdir. İlçemize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Germencik Belediyesi ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Arasında İş Makinesi Kursu Protokolü İmzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Germencik Belediyesi ve Belgesem İş ve Tarım Makineleri Operatörlük Kursu Arasında İş Makinesi Kursu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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