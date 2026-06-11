Germencikli çocuklar cimnastik kurslarında hem eğleniyor, hem gelişiyor

Germencik Belediyesi tarafından çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen cimnastik kursları yoğun ilgi görürken, kursların yaz sezonunda da devam edeceği bildirildi.

Germencik merkez ile Ortaklar Mahallesi'nde gerçekleştirilen cimnastik kurslarında çocuklar, profesyonel eğitmenler eşliğinde hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Hareket eğitimi kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocukların bedensel gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Kurslarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çocukların enerjilerini doğru şekilde kullanabilecekleri sosyal ve sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirtti.

Zencirci, "Germencik merkez ve Ortaklar Mahallemizdeki cimnastik kurslarımızda bugün de çocuklarımız enerjilerini atıp, neşelerine neşe kattılar. Profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirmeye devam ettiğimiz hareket eğitimlerimiz çocuklarımızın bedensel gelişimlerini önceleyerek yaz sezonunda da sürecek" dedi. Zencirci, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan kursların yaz dönemi boyunca devam edeceğini sözlerine ekledi. - AYDIN