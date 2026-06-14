Başkan Zencirci: "Kadınlarımız için alternatif gelir kapısı oluşturduk" - Son Dakika
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Başkan Zencirci: "Kadınlarımız için alternatif gelir kapısı oluşturduk"

Başkan Zencirci: "Kadınlarımız için alternatif gelir kapısı oluşturduk"
14.06.2026 16:49  Güncelleme: 16:51
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Germencik Belediyesi'nin Kızılcapınar Mahallesi'nde kurduğu yöresel ve doğal ürün stantları, kadın üreticilere ekonomik katkı sağlarken ziyaretçilere de doğal ürünlere ulaşma imkanı sunuyor.

Germencik Belediyesi tarafından Kızılcapınar Mahallesi'nde oluşturulan yöresel ve doğal ürün stantları, hem üretici kadınlara ekonomik katkı sağlıyor hem de bölgeyi ziyaret eden vatandaşlara doğal ürünlere ulaşma imkanı sunuyor.

Germencik Belediyesi'nin kırsal kalkınma ve kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamında hayata geçirilen stantlarda, mahallede yaşayan kadınların hazırladığı yöresel ve doğal ürünler satışa sunuluyor. Özellikle bölgenin önemli uğrak noktalarından biri olan Sini Kahvaltı Evi'ni ziyaret eden misafirler, kahvaltının ardından stantları dolaşarak doğal ürün alışverişi yapabiliyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, uygulamanın kadınların ekonomik hayata katılımına katkı sunduğunu belirterek, "Kızılcapınar Mahallemizde oluşturduğumuz bu yöresel ve doğal stantlar, mahallemizde ikamet eden kadınlarımız için alternatif bir gelir kapısı oluştururken Sini Kahvaltı Evi'mize gelen misafirlerimiz için de doğal bir alışveriş noktası oluyor" ifadelerini kullandı.

Yerel üretimi destekleyen stantların hem mahalle ekonomisine canlılık kazandırdığı hem de yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sunduğu belirtilirken, uygulamanın vatandaşlardan da ilgi gördüğü öğrenildi. Başkan Zencirci, tüm vatandaşlara hayırlı ve bereketli pazarlar diledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Zencirci: 'Kadınlarımız için alternatif gelir kapısı oluşturduk' - Son Dakika

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