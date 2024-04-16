Germencik'te metruk binada yangın çıktı - Son Dakika
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Yerel

Germencik'te metruk binada yangın çıktı

Germencik\'te metruk binada yangın çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın sonrasında Belediye Başkanı Burak Zencirci, mahalleye geçmiş olsun dileklerini iletti.

16.04.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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Aydın'ın Germencik ilçesinde metruk binada meydana gelen yangın sonrasında mahalleye giden Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini sundu.

Yangın, Germencik ilçesi Camikebir Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında herhangi bir can ve mal kabı yaşanmazken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci mahalleye gelerek incelemelerde bulundu. Metruk bina yangını sonrasında evi de inceleyen Başkan Zencirci, mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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