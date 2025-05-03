Germencik\'te Yaz Ayları İçin İlaçlama Çalışmaları Devam Ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde, vatandaşların yaz aylarını sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirebilmesi amacıyla ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sıcak havaların kendini göstermeye başlamasıyla birlikte sivrisinek, karasinek, haşere ve larva gibi zararlılara karşı geniş kapsamlı bir mücadele başlatan belediye ekipleri, mahalle mahalle ilaçlama yaparak tüm ilçeyi kapsayan bir plan doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Yürütülen ilaçlama faaliyetleri, özellikle durgun su birikintileri, çöp konteynerleri çevresi, park ve bahçeler, kanalizasyon hatları, çay yatakları ve açık alanlarda yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar kullanılarak etkin bir koruma sağlanıyor.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaz aylarında artış gösteren vektör kaynaklı hastalıkların önlenmesi ve vatandaşların açık alanlarda gönül rahatlığıyla zaman geçirebilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Başkan Zencirrci yaz sezonunun sorunsuz geçmesi için tüm mahallelerde ilaçlama, temizlik ve bakım çalışmalarının aynı kararlılıkla süreceği ifade etti. - AYDIN