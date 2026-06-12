Germiyan Festivali Kütahya\'da Başladı

Kütahya'da düzenlenen "Germiyan Festivali", görkemli kortej yürüyüşüyle başladı.

Zafer Meydanı'nda başlayan kortej yürüyüşüne Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, GRTC Genel Başkanı Mustafa Önsay, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atlı birlikler, mehter takımı, geleneksel kıyafetler giyen ekipler ve festival katılımcılarının yer aldığı kortej, Zafer Meydanı'ndan Dönenler Camii'ne kadar yürüdü. Tarihi atmosferin hissedildiği yürüyüş boyunca vatandaşlar korteji alkışlarla karşılarken, birçok kişi cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

"Şehrin sahip olduğu Germiyan mirasının yeterince tanınmıyor"

Festivalin açılışında konuşan Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) Genel Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya'nın sahip olduğu tarihi mirasın önemine dikkat çekti. Kütahya'nın yaklaşık 800-850 yıllık bir geçmişin izlerini taşıyan kadim şehirlerden biri olduğunu ifade eden Önsay, şehrin sahip olduğu Germiyan mirasının yeterince tanınmadığını ve bu değerlerin yeniden hatırlatılması gerektiğini söyledi. Önsay, "Bu topraklarda bundan 800-850 yıl önce oluşmuş bir tarihin yükünü taşıyan insanlarız. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrinde tarihi miras bulunuyor ancak Kütahya'nın önemli bir farkı var. Bu şehir, sahip olduğu büyük medeniyet mirasını çoğu zaman farkında olmadan yaşamaya devam ediyor. Bizler de bu mirası yeniden görünür kılmak, unutulmuş ya da ihmal edilmiş değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmaların bir vefa borcunun yerine getirilmesi anlamına geldiğini belirten Önsay, festival boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin temel amacının Germiyan medeniyetinin ve Kütahya'nın tarihi hafızasının yeniden canlandırılması olduğunu vurguladı. Festival kapsamında düzenlenecek sempozyumlarda yaklaşık 40 bilim insanının yer alacağını kaydeden Önsay, Germiyanoğulları Beyliği üzerine kapsamlı akademik çalışmaların oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekti. Önsay, "Bugün elimizde Germiyan Beyliği'ni bütün yönleriyle ele alan kapsamlı bir başvuru kaynağı bulunmuyor. Bu sempozyumlar sayesinde tarihçiler, akademisyenler ve araştırmacılar bir araya gelerek bu önemli eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacak. Amacımız yalnızca geçmişi konuşmak değil, bu mirası geleceğe taşıyacak sağlam bir bilgi zemini oluşturmak" ifadelerini kullandı.

"Kültürel mirasın ancak yeni nesiller tarafından sahiplenildiği takdirde yaşayabilir"

Kütahya Valisi Musa Işın, tarihi ve kültürel değerlerin korunmasının yanı sıra gelecek kuşaklara aktarılmasının da büyük önem taşıdığını belirtti. Kültürel mirasın ancak yeni nesiller tarafından sahiplenildiği takdirde yaşayabileceğini ifade eden Vali Işın, bu tür organizasyonların milli bilinç ve tarih şuuru oluşturma açısından önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Işın, "Sahip olduğumuz bu büyük medeniyet hazinesinin devam etmesi için onu gençlerimize aktarmamız gerekiyor. Festivaller, bilimsel çalışmalar, paneller ve kültürel etkinlikler gençlerimizin geçmişlerini tanımalarına, köklerinden kopmadan geleceğe yürümelerine katkı sağlıyor. Tarihimizi, inançlarımızı, kültürümüzü ve sanatımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak milli kimliğimizin devamı açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

12-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek Germiyan Festivali boyunca Kütahya, birbirinden farklı kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında sempozyumlar, konserler, halk oyunları gösterileri, çocuk etkinlikleri, yarışmalar, yöresel kıyafet defileleri, söyleşiler ve tanıtım programları düzenlenecek. Şehrin üç ayrı meydanında gerçekleştirilecek toplam 85 ayrı etkinlikle Kütahyalılar ve şehir dışından gelen ziyaretçiler, Germiyan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak.

Organizasyonun, Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkı sağlaması, şehrin turizm potansiyelini artırması ve Germiyan medeniyetinin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olması hedefleniyor. Festival, üç gün boyunca Kütahya'yı tarih, kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek. - KÜTAHYA