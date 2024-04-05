Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı: 'Ekonomik durumlarda sıkıntılar var'

Yerel

MUSTAFA USTA

Sinop'un Gerze ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, "Ekonomik durumlarda sıkıntılar var. Onları toparlamam gerekiyor. 3-5 ay bana müsaade etsinler. Ortalığı toparlayıp rayına oturtayım, ondan sonra rutin işleri yapmaya ve Gerze'mizin yatırımlarını yapmaya başlayacağız" dedi.

Sinop'un Gerze ilçesinde 2014 ve 2019 yılları arasında CHP'de olan Gerze Belediyesi, 2019 yılında AKP'ye geçti. 2024 yerel seçimlerinde başkan adayı olarak gösterilen ve aynı zamanda 2014 ve 2019 yılları arasında başkan olan Osman Belovacıklı, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Gerze Belediye Başkanı seçildi. Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, "Bazı şeyler bıraktığım gibi değil. Ekonomik durumlarda sıkıntılar var" diye konuştu.

"ADAPTE OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Belovacıklı, şöyle konuştu.

"Şu anda bir boşlukta gibiyim. 5 yıl aradan sonra tekrar buraya gelip oturmak farklı bir duygu, inşallah bu 5 yıl içerisinde Gerzemizde güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Hemen, hızlı bir şekilde başladık, önce çevre ve temizlikten başladık, parklar, bahçeler, mezarlıkların temizliği. Önümüzde bayram var, öncelikle herkesin cuma gününü, bayramını ve kandil gecesini kutluyorum. Bu bayramda ilçemize gelecek vatandaşlarımızın daha sağlıklı, daha temiz ortamlarda yaşaması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bazı şeyler bıraktığım gibi değil, adapte olmaya çalışıyoruz. İnşallah tekrar eski günlere, belediyemizin parlak, yıldızlı günlerine döneriz diye düşünüyorum. İlçemizin de parlak, yıldızlı günleri olur inşallah. İlçemizi yeniden canlandıracağız, insanları gülen, neşeli, birbirine selam veren, mutlu ilçe yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Yeni başladığımız için insanlar tebrik için geliyorlar. Günde ortalama 500 kişiyle karşılaşıyoruz. İnsanlar tabii ki, emek verdikleri destek verdikleri insanı tebrik etmek istiyorlar. Onlara da destekleri için teşekkür ediyorum. Gerze halkının bana biraz müsaade etmesini istiyorum çünkü ekonomik durumlarda sıkıntılar var. Onları toparlamam gerekiyor. 3-5 ay bana müsaade etsinler. Ortalığı toparlayıp rayına oturtayım, ondan sonra rutin işleri yapmaya ve Gerzemizin yatırımlarını yapmaya başlayacağız diye düşüyorum."