Gerze’de yeni cami için ilk kazma vuruluyor

Sinop Gerze İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçemiz 19 Mayıs Mahallesi Tabaktaş mevkiinde yapımı planlanan cami için temel atma çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi.

Gerze Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, caminin ilçeye kazandırılması için yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtilerek, hayırsever vatandaşlara destek çağrısında bulunuldu. Açıklamada, "İlçemizde 19 Mayıs Mahallesi Tabaktaş mevkiinde yapımı planlanan camimiz için temel atma çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bütün hayırseverlerimizin bu güzel camimiz için yapacakları desteklerini bekliyoruz. Cenab-ı Allah hayırla tamamlamayı nasip eylesin" denildi.

Yeni caminin tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerinin ibadet ihtiyaçlarına önemli bir katkı sağlanması hedefleniyor.