Gerze'de Yeni Kamu Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Gerze'de Yeni Kamu Hizmet Binası Açıldı

Gerze\'de Yeni Kamu Hizmet Binası Açıldı
16.07.2026 16:42
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Gerze'de atıl bina, modern kamu hizmetine dönüştürüldü. Yeni hizmet binası vatandaşlara hizmet sunuyor.

Sinop'un Gerze ilçesinde uzun yıllar atıl durumda kalan bina, yapılan çalışmaların ardından kamu hizmetine kazandırıldı. Gerze Kaymakamlığı ile çeşitli kamu kurumları yeni hizmet binasına taşınarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Yeni hizmet binasına dönüştürülen yapı için ilk adım, 22 Kasım 2024 tarihinde atılmıştı. Bu kapsamda Mart 2025'te başlatılan dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık bin 600 metrekare kullanım alanına sahip bina, modern çalışma alanlarıyla kamu kurumlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Yeni hizmet binasında Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ile Köylere Hizmet Götürme Birliği hizmet verecek. Böylece hem kamu kurumlarının fiziki şartları iyileştirilirken hem de vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve konforlu bir ortamda gerçekleştirmesi hedefleniyor. Mevcut hükümet konağı binası ise kullanılmaya devam edecek. Binada Gerze Adliyesi ile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü hizmet vermeyi sürdürecek.

Hatırlanacağı üzere, Gerze'ye eski askerlik şubesi arazisine yeni bir hükümet konağı yapılması planlanmış, yaklaşık 122 milyon lira maliyet öngörülen proje 6 Şubat depremleri sonrasında uygulanan tasarruf tedbirleri nedeniyle hayata geçirilememişti. Bunun yerine uzun yıllardır atıl durumda bulunan binanın değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 25,5 milyon liralık yatırımla tamamlanan proje sayesinde hem kamu kaynaklarında önemli ölçüde tasarruf sağlandı hem de ilçeye modern bir hizmet binası kazandırıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, Yerel, Kamu, Son Dakika

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