Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı - Son Dakika
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Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı

13.05.2022 16:04
Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi mesire alanında vatandaşlarla bir araya gelerek bereketli yağmurlar için şükür duası yaptıklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gesi mesire alanında vatandaşlarla bir araya gelerek bereketli yağmurlar için şükür duası yaptıklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun katılım sağlandığını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Gesi mesire alanında güzel bir etkinlik yaptık. Burada yağmur ve şükür duası yaparak, namaz kıldık. 5 tane kurban kestik. Yağmur ve şükür duası kırsal mahallelerimizde yıllardan bu yana devam eden güzel bir gelenektir. Yağan yağmurlar sonrası şükür etmesini bilmeliyiz düşüncesiyle şükür duasında bulunduk. Vatandaşlarımızla bereketli yağışlara minnettarlığımızı dualarla Rabbime niyazda bulunduk. Katılan vatandaşlarımıza etli pilav ve tatlı ikramımız oldu. Bu etkinlikler birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Rabbim birliğimizi daim etsin. Daha güzel etkinliklerle Melikgazililerimizi buluşturacağız. Dualarımız kabul olsun inşallah. Ekmeğini topraktan çıkaran hemşehrilerimize bol ve bereketli bir yıl diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı
Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı
Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı
Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı

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Mustafa Palancıoğlu, Namaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gesi'de bereketli yağmurlar için şükür duası yapıldı - Son Dakika
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