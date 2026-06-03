Gezi Davası Tutukluları İçin Adalet Nöbeti - Son Dakika
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Gezi Davası Tutukluları İçin Adalet Nöbeti

03.06.2026 21:15
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TMMOB İzmir, Gezi Davası tutuklularının serbest bırakılması talebiyle adalet nöbetinin 1500. gününde.

(İZMİR) - TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Gezi Davası tutukluları için sürdürülen adalet nöbetinin bin 500'üncü gününde yaptığı açıklamada, davada tutuklu bulunan isimlerin serbest bırakılmasını istedi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu üyeleri "Gezi için Adalet Nöbeti"nin bin 500'üncü gününde açıklamada bulundu. İzmir Mimarlık Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasını Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak okudu.

Açıklamada, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunan isimlerin uzun yıllardır cezaevinde tutulduğu belirtilerek, "Ülkemizin en görkemli halk hareketlerinden biri olan Gezi Direnişi hakkında iktidar güdümündeki mahkeme tarafından verilen hukuksuz kararının üzerinden tam bin 500 gün geçti. Bu bin 500 gün boyunca büyük bir hukuk skandalına şahitlik ettik. Artık hepimiz biliyoruz ki bu karar, sadece arkadaşlarımıza yönelik değildir. Bu karar, 2013 Mayıs-Haziran aylarında iktidarı sarsıp korkutan milyonlara yöneliktir; milyonlarca insanın demokratik hak kullanımlarını cezalandırmaya, barışçıl ve demokratik istemleri bastırmaya ve kamu idarelerine yakışmayacak bir şekilde öç almaya, cezalandırmaya yöneliktir. Her tarafı lime lime dökülen tek adam rejimi hukuku, adaleti sağlamanın, haksızlıkları gidermenin bir olarak değil, toplumsal muhalefeti cezalandırmanın bir aracı olarak kullanmaktır. Halkın taleplerini özgürce ifade etmesini, bunun için meydanlara çıkmasını bir darbe girişimi olarak gören bu dava, bu ülkeyi yönetenlerin antidemokratik zihniyetinin göstergesidir" denildi.

Gezi Davasından tutuklu bulunan isimlerin serbest bırakılmasının da talep edildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gezi Direnişinin arkasında dimdik durduğumuz gibi, Gezi Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da yanında dimdik durmaya devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Gezi biziz. Açlığa, yoksulluğa, baskıya, zulme karşı yükselttiğimiz en örgütlü sesimizdir. Bir avuç sermayedara, bir avuç zorbaya karşı milyonların haykırışıdır Gezi. Parklarımız, ağaçlarımız, ormanlarımız, derelerimiz... Gezi bu ülkenin kendisidir. Tarihidir. Mirasıdır. Geleceğidir. Arkadaşlarımızın yanında olmaya, doğru bildiklerimizi söylemeye, halkımızdan, ülkemizden yana kamu yararını savunma mücadelemize devam edeceğiz. ve buradan bir kez daha inatla söylemeye devam ediyoruz; Halkın haklı mücadelesini durduramazsınız. Gezi'nin karşısında duramazsınız. Hukuksuzluğun bin 500'üncü gününde Gezi davasında tutuklu olan arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, 3. Sayfa, Politika, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gezi Davası Tutukluları İçin Adalet Nöbeti - Son Dakika

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