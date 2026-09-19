GGC'nin 49. kuruluş yılı kapsamında Diyarbakır'da 12 eser ödüle layık görüldü - Son Dakika
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GGC'nin 49. kuruluş yılı kapsamında Diyarbakır'da 12 eser ödüle layık görüldü

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GGC\'nin 49. kuruluş yılı kapsamında Diyarbakır\'da 12 eser ödüle layık görüldü
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Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin 49'uncu kuruluş yılı kapsamında düzenlenen 40'ıncı Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni Diyarbakır'da yapıldı. Jüri değerlendirmesi sonucu 12 eser ödüle layık görülürken, törende gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) 49'uncu kuruluş yılı kapsamında, "40'ıncı Yılın Başarılı Gazetecileri Ödül Töreni" Diyarbakır'da düzenlendi. Gazetecilik alanında başarılı çalışmalara imza atan basın emekçilerine ödülleri takdim edildi.

Diyarbakır'daki bir otelde düzenlenen törene Vali Yardımcısı Yusuf Melikşah Aydın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Amedspor Başkanı Nahit Eren, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Salim Ensarioğlu, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç'in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda basın emekçisi katıldı.

GGC tarafından düzenlenen yarışmada jüri değerlendirmesi sonucu farklı kategorilerde 12 eser ödüle layık görülmüştü. Törende dereceye giren gazetecilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA
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