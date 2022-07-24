GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

24.07.2022 21:58
GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yaptığı yazılı açıklamayla kutladı.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı yaptığı yazılı açıklamayla kutladı.

Basından sansürün kaldırılışının 114. yıl dönümünde yazılı ve görsel basının bayramını kutlayan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Basın Yayın Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkan Yardımcısı Orhan Kızılaslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Basın, milletin müşterek sesidir' ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır" dedi.

"İfade özgürlüğünde en etkili araç basındır"

Başkan Kızılaslan, "Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olan basın, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarının başında gelmektedir. Basın mensuplarımız, demokratik bir toplumun en başta gelen haklarından olan doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü sağlayarak çok önemli bir görevi icra etmektedirler. Unutmayalım ki basın milletin müşterek sesidir bu vesileyle tüm meslektaşlarımın basın bayramını kutlarım" ifadelerini kutladı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: GGD Başkanı Kızılaslan 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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