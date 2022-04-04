Gıda bankasından 7 bin 250 aileye gıda kolisi - Son Dakika
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Gıda bankasından 7 bin 250 aileye gıda kolisi

04.04.2022 15:52
Gıda bankasından 7 bin 250 aileye gıda kolisi

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin 250 aileye ramazan kolisi dağıtılmaya başlandı.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası tarafından 7 bin 250 aileye ramazan kolisi dağıtılmaya başlandı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, "Gönül Seferberliği ile 7 bin 250 hanemize erzak kolisi desteğini mübarek Ramazan ayında yoğun bir şekilde devam ettirdik. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın öneminin en iyi biçimde anlaşıldığı Ramazan'da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız gıdaları kolileme ve dağıtma işlemine hızla devam ediyor. Bu hayra ortak olan herkese teşekkür ederim. Tüm hemşerilerimize birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin daim olduğu nice ramazanlar diliyorum. Kilis'te sen, ben yok. Biz varız. Her zaman biriz, beraberiz" ifadesini kullandı. - KİLİS

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Kilis Belediyesi, Kilis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gıda bankasından 7 bin 250 aileye gıda kolisi - Son Dakika


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