Gıda denetimleri Ramazan öncesi hızlandı

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Acarlar Mahallesi'nde zincir marketler ve unlu mamuller üretim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Bayram dönemi öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ürünlerin son kullanım tarihleri ve üretim süreçleri titizlikle incelendi. Ekipler, işletmelerdeki temizlik, depolama şartları ve çalışanların hijyen kurallarına uyumu konusunda da kontroller yaptı. Bu tür denetimlerin, bayramda vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak için büyük önem taşıdığı vurgulayan ekipler diğer mahallelerde de denetimlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN