Gıda Güvenliği Temel İnsan Hakkı

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği, "Gıda Güvenliği Ancak Gıda Mühendisi ile Mümkündür" başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirerek güvenli gıda tüketimin bir lüks değil, temel bir insan hakkı olduğunu vurguladı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği, özellikle Bodrum gibi yaz aylarında nüfusu katlanarak artan turizm merkezlerinde gıda güvenliğinin halk sağlığı ve turizm açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Makina Mühendisleri Odası Bodrum Temsilciliği'nde düzenlenen basın açıklamasında, güvenli gıda konusunda yaşanabilecek en küçük ihmalin, binlerce insanı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceği hatırlatılarak, yeterli sayıda gıda mühendisinin üretim ve denetim süreçlerinde görev alması ile nitelikli denetim yapılması gerektiği ifade edildi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası tarafından şu çağrıda bulunuldu:

"Etkin, bağımsız, bilimsel kamusal denetim güçlendirilmelidir. Taklit ve tağşişe yönelik yaptırımlar caydırıcı hale getirilmeli, kamuoyu düzenli ve şeffaf biçimde bilgilendirilmelidir. Gıda işletmelerinde yeterli sayıda gıda mühendisi istihdam edilmelidir. Çalıştırılması Zorunlu Personel uygulaması ve meslektaşlarımızın özlük hakları korunmalı ve geliştirilmelidir. Küçük ölçekli işletmeler, örneğin Bodrum'daki fırınlar için Yetkilendirilmiş Gıda Danışmanlığı Sistemi hayata geçirilmelidir."

Basın açıklamasında ayrıca, Çalıştırılması Zorunlu Personel (ÇZP) uygulamasına ilişkin devam eden hukuki süreç hakkında bilgi verilerek, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararının nihai bir karar olmadığı, hukuki sürecin devam ettiği ifade edildi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası'nın 1 Temmuz'da Türkiye genelinde başlattığı ve 25 Eylül'e kadar sürecek imza kampanyasına Bodrum halkının da destek vermesi çağrısı yapılırken, "Güvenli gıda bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır. Güvenli gıda ancak gıda mühendisi ile mümkündür" denildi.