Gıda İthalatında Gümrük Müşavirliği Raporu Zorunlu Hale Getirildi

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Gıda ve gıda ile temas eden ürünlerin ithalatındaki yeni düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan ithalat ürünlerine dair gümrük müşavirliği raporu zorunlu hale getirildi.

Yeni Düzenleme ile Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolünde olan ithalat ürünlerine dair gümrük müşavirliği raporu zorunluluğu getirildiğini belirten Asset GLI Genel Müdür Yardımcısı Mesut Temel, özellikle gıda ile temas eden ürünlerin ithalatında, ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun tespit edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Genel Müdür Yardımcısı Temel, " Türkiye'nin ithalat rejimi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan İthalat Rejim Kararları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ancak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolüne tabi ürünlerin ithalatında, diğer kamu ve kurumların izinlerine de ihtiyaç duyulabiliyor. Bu izinlerin alınmasıyla birlikte ithalat süreci devam ediyor. Yıl sonunda yayımlanan ithalat tebliğleriyle belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi gerçekleştiriliyor. Yapılan son düzenleme ile bu denetimler çerçevesinde, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Raporu zorunluluğu getirilmiştir" dedi.

"Yeni düzenleme, birçok sektör ve firmayı doğrudan etkileyecek niteliktedir"

Yeni düzenleme ile birlikte, ithal edilen ürünlerin beyan edilen amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitinin de önem kazandığını ifade eden Temel, "Özellikle gıda ile temas eden ürünlerin ithalatında, ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun tespit edilmesi büyük önem taşıyor. Bu çerçevede, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'nde yapılan değişikliklerle, bu tespit süreci daha da güçlendirilmiştir. Tebliğ çerçevesinde giren ürünler arasında, veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünler, gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden malzemeler, tohum ve fide gibi çoğaltım materyalleri bulunuyor. Yeni düzenleme ile birlikte, ithal edilen ürünlerin beyan edilen amaçlarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti de önem kazanmıştır. Bu çerçevede yapılan denetimlerde, ithalatçıların da sorumlulukları bulunmaktadır. İthalatçılar, Tarım ve Orman Bakanlığı iznine sahip oldukları halde, ürünlerin beyan edilen amaçları dışında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda sorumlu tutulmaktadır. Bu yeni düzenleme, birçok sektörü ve firmayı doğrudan etkileyecek niteliktedir. Bu nedenle, ilgili firmaların ve tacirlerin bu düzenlemeye uygun hazırlıklarını yapmaları ve gereken adımları atmaları gerekmektedir. Ayrıca, müşterilerle yapılan anlaşma ve taahhütname gibi belgelerin gözden geçirilmesi de önem arz etmektedir" diye konuştu. - İSTANBUL