Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, temizlik işçileriyle birlikte çalıştı

Yerel

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, 1 Mayıs sabahı erkan saatlerde belediye temizlik işçileriyle beraber kahvaltı yaptıktan sonra çöp kamyonunun arkasına geçerek mesai yaptı.

Temizlik aracının arkasına tutunan Başkan Köse, çöp konteynerlerini araca boşalttı, dökülen çöpleri topladı, yerleri süpürdü. Köse'yi fark eden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştılar.

"Onurlu bir iş yapıyorlar"

Belediye Başkanı Köse, temizlik işlerinde görev yapan belediye emekçilerinin onurlu bir görev ifa ettiklerini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, çalışanlarla birlikte olup onların günlük zorluklarını yaşamaktan onur ve gurur duydum. Alın teri ve emekleriyle evlerine ekmek parası götürüyorlar. Yerel yönetimlerin çalışan emekçilerle ve vatandaşlarla iç içe olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - GİRESUN