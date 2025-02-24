Giresun Belediye Başkanı Köse, Karla Mücadele Çalışmalarına Destek Verdi

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, karla mücadele çalışmalarına destek verdi

GİRESUN - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, günlerdir etkisini gösteren kar yağışıyla mücadele eden belediye ekiplerine destek verdi.

Göreve geldiği günden itibaren halkla iç içe bir yönetim anlayışı ortaya koymaya çalışan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, karla mücadele çalışmalarına katılarak ekiplerle mesai yaptı. Daha önce 1 Mayıs İşçi Bayramında çöp kamyonuyla birlikte çöp toplama çalışmalarına katılan Başkan Fuat Köse, bu hareketiyle ülke gündeminde kendine yer edinmişti.

Şimdi ise belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını takip eden Başkan Köse, ekiplere destek vermek için tuzlama aracıyla yollara tuz attı. Daha sonra belediyenin Makine İkmal Müdürlüğünde belediye aracının tamirinde yer alarak kaynak işlemi gerçekleştirdi. Başkan Köse, sosyal medya hesabından paylaştığı bu görüntülerle vatandaşlardan büyük beğeni topladı.