Giresun Belediye Başkanı\'ndan Nüfus Artışı Çağrısı

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Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir merkezi nüfusunun artırılması için vatandaşları ikametgahlarını taşımaya davet etti.

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, şehir merkezinin nüfusunun artırılması amacıyla vatandaşlara çağrıda bulunarak ikametgahlarını bu yıl sonuna kadar şehir merkezine taşımalarını istedi. Başkan Köse, şehirdeki gelişimi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için nüfusun doğru bir şekilde kayıt altına alınmasının önemine vurgu yaparak "Bu gelişimi sürdürebilmek ve güçlendirebilmek için, şehir merkezinde yaşayan ancak ikametgahları köy veya ilçelerde bulunan vatandaşlarımızın, ikametgahlarını şehir merkezine almalarını istiyoruz. Nüfus artışıyla birlikte İller Bankası'ndan daha fazla maddi kaynak elde edebiliriz, bu da şehrimizin kalkınmasını hızlandıracaktır" dedi.

Şehir merkezinin nüfusunun artırılmasıyla altyapı, sosyal hizmetler ve ticaretin güçlenmesini hedeflediklerini belirten Başkan Köse, "Giresun'un kalkınması ve daha yaşanabilir bir şehir olması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çağrı, şehrimizin gelişimi açısından önemli bir adımdır. Hemşehrilerimizi ikametgahlarını şehir merkezine aldırmaya davet ediyorum. Giresun'un merkezinde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte daha güçlü bir şehir kimliği oluşturabiliriz. Altyapı ve sosyal hizmetlerin daha verimli olabilmesi için bu adım çok önemli. Şehir merkezine taşınacak ikametgahlarla birlikte Giresun'a daha fazla yatırım çekme fırsatı elde edeceğiz. Giresunluları şehrine sahip çıkmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Başkan Köse, ikametgah değişikliği işlemlerinin e-Devlet üzerinden veya Nüfus Müdürlüğü'ne başvuru yapılarak gerçekleştirilebileceğini, başvurular için son tarihin ise 31 Aralık 2024 olduğunu hatırlattı. - GİRESUN