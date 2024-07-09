Giresun Belediye Meclisi'nden dolmuş zammı kararı

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(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi'nde şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, tam bilet ücretinin 20 TL, öğrenci bilet ücretinin de 14 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Giresun Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı, Başkan Fuat Köse yönetiminde yapıldı. Toplantıda şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, yolcu taşıma ücretinin tam bilet için 20 TL'ye, öğrenci bileti için 14 TL'ye; Samanlıkkıranı, Kayadibi, Behsat ve Camili dolmuş taşıma ücretlerinin ise 22 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Şehir merkezine öğrenci taşıma ücretleri ilköğretim okulları ve liseler için bin 300 TL, Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için bin 550 TL oldu. İlköğretim, kreş ve anaokuluna giden öğrenciler için yardımcı personelin ilköğretim tarifesine ise 100 TL ek ücret verildi.

Mecliste, Gedikkaya Mahallesi'nde toptancı halinin üst tarafına perşembe günleri açık pazar kurulmasına da oy birliğiyle karar verildi. Belediye Meclisi'nin ağustos ayında izinli sayılması ve bir sonraki toplantının 4 Eylül Çarşamba günü yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı.