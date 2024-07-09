Giresun Belediye Meclisi'nden dolmuş zammı kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Giresun Belediye Meclisi'nden dolmuş zammı kararı

Giresun Belediye Meclisi'nde şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, tam bilet ücretinin 20 TL, öğrenci bilet ücretinin de 14 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

09.07.2024 17:10  Güncelleme: 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - Giresun Belediye Meclisi'nde şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, tam bilet ücretinin 20 TL, öğrenci bilet ücretinin de 14 TL'ye çıkarılmasına karar verildi.

Giresun Belediye Meclisi'nin temmuz ayı toplantısı, Başkan Fuat Köse yönetiminde yapıldı. Toplantıda şehir içi dolmuş kooperatiflerinin zam talebi görüşülerek, yolcu taşıma ücretinin tam bilet için 20 TL'ye, öğrenci bileti için 14 TL'ye; Samanlıkkıranı, Kayadibi, Behsat ve Camili dolmuş taşıma ücretlerinin ise 22 TL'ye çıkarılması kararlaştırıldı.

Şehir merkezine öğrenci taşıma ücretleri ilköğretim okulları ve liseler için bin 300 TL, Bulancak Anadolu Lisesi ile Keşap Anadolu Lisesi için bin 550 TL oldu. İlköğretim, kreş ve anaokuluna giden öğrenciler için yardımcı personelin ilköğretim tarifesine ise 100 TL ek ücret verildi.

Mecliste, Gedikkaya Mahallesi'nde toptancı halinin üst tarafına perşembe günleri açık pazar kurulmasına da oy birliğiyle karar verildi. Belediye Meclisi'nin ağustos ayında izinli sayılması ve bir sonraki toplantının 4 Eylül Çarşamba günü yapılması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı.

Kaynak: ANKA

Giresun, Zam, Ulaşım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun Belediye Meclisi'nden dolmuş zammı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:41 Diyarbakır’da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü Diyarbakır'da kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı öğretmeni öldürdü
17:14 Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu’nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı Saplantılı danışman, Kılıçdaroğlu'nun hesabından kadın doktora taciz mesajları attı
15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
17:15 Ferdi Kadıoğlu Premier Lig’i birbirine kattı Transfer rekoru kıracak Ferdi Kadıoğlu Premier Lig'i birbirine kattı! Transfer rekoru kıracak
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:45 Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı Yangın çıkartan kişiyi bıçakladı, engelli kız arkadaşını kurtardı
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 17:59:07. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun Belediye Meclisi'nden dolmuş zammı kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement