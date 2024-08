Giresun Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Farkındalık Konseri Düzenledi

Yerel

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi'nin düzenlediği "ROCK'N MİHAV" konserine katılan Başkan Fuat Köse, "Sahipsiz hayvanların uyutulmasına yönelik çağ dışı yasanın uygulanması vicdanen mümkün değildir. Can dostlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Giresun Belediyesi, TBMM'de kabul edilen sokak hayvanları yasasına dikkati çekmek, sokak hayvanlarına olan sevgi ve desteği göstermek için "ROCK'N MİHAV" adı altında konser düzenledi. Başkan Köse de Atatürk Meydanı'nda düzenlenen farkındalık konserini izleyicilerin arasında takip etti, konser sonrası vatandaşlara köpek maması dağıttı.

Köse, yaptığı konuşmada, "Sahipsiz hayvanların uyutulmasına yönelik çağ dışı yasanın uygulanması vicdanen mümkün değildir. Bu gerçeği herkesin göreceğine inanıyorum. Bu yasa can dostlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için büyük bir tehdit içermektedir. Düzenlediğimiz farkındalık konseri ile hep birlikte sevgi dolu melodilerle bu can dostlarımız için farkındalık yaratmayı hedefledik. Can dostlarımızın yaşamını sürdürebilmesi için mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.