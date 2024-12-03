Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Giresun\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı

Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Giresun Valisi ve Belediye Başkanı, engelli bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

03.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler, Gazi Caddesi Depboy Mevkii'nden başlayıp Atatürk Meydanı'nda sona eren kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinliğe Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, rehabilitasyon merkezinin öğrencileri ve engelli bireyler katıldı.

Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından halk oyunları gösterisi, şiir ve müzik dinletisi sunulurken, etkinlikte konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, engelli bireyler için engellerin kaldırılması adına yerel yönetim olarak fiziki şartları iyileştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Köse "Engelsiz yaşam merkezi kurma projelerimiz olduğunu müjdelemek istiyorum" dedi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise toplumda engelli bireylerin de rol almasının, en medeni toplum olmanın yolu olduğunu ifade ederek "Giresun'da bütün kurum ve kuruluşlarımız, bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini devam ettiriyor. Engelli derneklerimizin yaşadığı yer problemi de çözülmüş durumda" diye konuştu.

Etkinlik, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açılan el işi sergisinin gezilmesiyle sona erdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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