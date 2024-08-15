Giresun'da 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi, 1 çocuk kayboldu

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Giresun'un Keşap ilçesine boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si hastaneye kaldırılırken, 1 çocuk denizde kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14: 04'te Keşap ilçesine bağlı Düzköy plajında meydana geldi. 3 kişinin denizde boğulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi denizden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Ancak çocuk olduğu belirtilen diğer kişinin denizde kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - GİRESUN