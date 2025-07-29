Giresun'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kümbet Yaylasında bugün sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kümbet Yaylasına bağlı Şıh obasında komşu olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Haşim Gençalioğlu, Mustafa Kıramanoğlu ve Ayşe Kıramanoğlu hayatını kaybederken, olayda yaralanan S.K. isimli çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi. - GİRESUN