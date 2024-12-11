Giresun'da Balık Nakliyatında Çevre Kirliliği - Son Dakika
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Yerel

Giresun'da Balık Nakliyatında Çevre Kirliliği

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Görele'de bir kamyonun denize kirli atık boşaltması cep telefonuyla kaydedildi, tepkiler büyüyor.

11.12.2024 16:47
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(GİRESUN) - Giresun'un Görele ilçesinde bir vatandaş, balık nakliyatı yapan bir kamyonun kirli atıklarını denize boşalttığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Giresun'un Görele ilçesinde 8 Aralık Pazar günü Görele sahilinde ailesiyle birlikte gezinti yapmakta olan bir vatandaş, balık nakliyatı yapan bir kamyonun kirli atıklarını denize boşalttığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kirliliğe neden olan anları kaydeden vatandaş yaptığı açıklamada, "Görele sahiline gitmiştim. Balıkçı tekneleri de yanaşmıştı, denizdeki kirliliği gördüm. Nedenini anlamaya çalıştım ve görüntülerdeki manzarayla karşılaştım. Önce kamyonun başındaki kişiyi ikaz ettim, 'bu yaptığınız suç değil mi?' dedim ama umursamadı. Ondan sonra video ile kayda aldım. Başka görgü tanıkları daha önce de başka bir aracın aynı şekilde kirli atıklarını denize boşalttığın görmüş, ben ikinci araca şahit oldum. Olayla ilgili benimle iletişime geçenler oldu, önce videoyu yayından kaldırmamı rica ettiler, sonradan daha rahatsız edici bir üslupla benimle konuştular" ifadelerini kullandı.

Kaydedilen videonun sosyal medyada yayılması sonrası kamuoyunda tepkiler oluşurken, Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Balık Nakliyatında Çevre Kirliliği - Son Dakika

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