Giresun'da Boğulma Tehlikesi: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Yolağzı köyü sahilinde önceki gün akşam saatlerinde denize giren İbrahim K. (17), bir süre sonra dalgalar arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan İbrahim K., Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim K. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN