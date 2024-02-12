Giresun\'da ATAKDAK ve UMKE tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi

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Giresun'da Doğa ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDAK) ve UMKE tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Giresun İl Özel İdaresi'nin Ulper Şantiyesinde "Afete Hazır Giresun" projesi kapsamında ATAKDAK, UMKE ve Acil Sağlık Personellerinin katılımı ve 40 gönüllü ile birlikte senaryo gereği enkazda kalan kazazede kurtarıldı.

Düzenlenen deprem takibatıyla ilgili bilgi veren ATAK Doğa ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mete Durmuş, "Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde derneğimiz Adıyaman'da görev yaptığı süre içerisinde birçok kazazedeyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı. Ülkemizin tekrar böyle bir afetle karşılaşmasını istemeyiz ama en kötüsüne hazır olmalıyız. Bu anlamda gönüllülerimizi daha bilinçli ve eğitimli hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu tarz eğitim ve tatbikatlar kurumlar arasındaki koordinasyonu daha iyi sağlamaktadır. Gönüllülerimiz eğitimde kirli kapak, temiz kapak açma, metal kesme ve kapalı alanda sedye paketlemeyi öğrendi. Eğitim sırasında senaryo gereği 112'ye yapılan ihbar sonucunda olay yerine intikal edildi. Enkaza girip kazazedenin sağlık durumunu kontrol edip kazazedeyi enkazdan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İletişim, lojistik, sağlık ekiplerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen eğitim tüm kurumlar açısından yararlı oldu" dedi. - GİRESUN