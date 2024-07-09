Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Giresun\'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı

Giresun Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda şehir içi dolmuş ücretleri ve öğrenci servis ücretleri belirlendi. Sivil ücret 20 liraya, öğrenci ücreti 14 liraya yükseldi.

09.07.2024 15:23  Güncelleme: 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da dolmuş taşımacılığı sivil ücreti 20 liraya, öğrenci ücreti 14 liraya yükseldi.

Giresun Belediye Meclisi'nin bugün gerçekleşen oturumunda şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapılırken, 2024-2025 öğrenim dönemi için öğrenci servis ücretleri de belirlendi.

Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan karara göre şehir içi dolmuşlarda daha önce 14 lira olan sivil ücret 20 liraya, 10 lira olan öğrenci ücreti ise 14 liraya yükseldi. Ayrıca şehir merkezine bağlı uzak mevkiler olan Samanlık Kıranı, Kayadibi, Behsat ve Camili Köyü dolmuş ücretleri 22 lira oldu.

Zamlı tariflerin gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öğrenci servis ücretleri güncellendi

Giresun Belediye Meclisi'nin bugünkü oturumunda şehir içi dolmuş ücretlerinin yanı sıra 2024-2025 öğrenim dönemi için öğrenci servis ücretleri de belirlendi. Buna göre şehir merkezi okullarında öğrenci taşıma ücreti ilköğretim ve liseler için bin 300 lira, Bulancak Anadolu Lisesi ve Keşap Anadolu Lisesi için bin 550 lira oldu. Ayrıca, ilköğretim kreş ve anaokuluna giden öğrenciler için yardımcı personellere, belirlenen ilköğretim tarifesine ek 100 lira olarak uygulanmasına karar verildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun, Zam, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:57 Arkasında Kılıçdaroğlu’nun adamı var 14 yıl sonra yeniden kurulan SHP’nin kurucu listesi de belli oldu Arkasında Kılıçdaroğlu'nun adamı var! 14 yıl sonra yeniden kurulan SHP'nin kurucu listesi de belli oldu
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:38:28. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da dolmuş ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement