Giresun'da Fırtına Nedeniyle Bulancak İskelesi Kapatıldı - Son Dakika
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Giresun'da Fırtına Nedeniyle Bulancak İskelesi Kapatıldı

Giresun\'da Fırtına Nedeniyle Bulancak İskelesi Kapatıldı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, şiddetli fırtına ve yoğun yağışlar nedeniyle tarihi Bulancak İskelesi, vatandaşların güvenliği için kapatıldı. İskelenin birçok bölümünde hasar meydana gelirken, onarımlar havaların düzelmesinin ardından yapılacak.

16.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:12
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Giresun'un Bulancak ilçesinde bulunan tarihi Bulancak İskelesi Karadeniz'de etkisini gösteren şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Yoğun yağışlar ve fırtınanın ardından iskelenin birçok bölümünde tahribat meydana gelirken, bölgede incelemelerde bulunan Bulancak Belediye Başkan Yardımcıları Reşat Nuri Özdemir ve İdris Çiçek, bariyer ve aydınlatma aksamlarında meydana gelen hasarın havaların düzelmesinin ardından ivedilikle onarılacağını bu süre zarfında ise vatandaşların güvenliği için iskelenin kapalı kalacağını belirttiler. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Fırtına Nedeniyle Bulancak İskelesi Kapatıldı - Son Dakika

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